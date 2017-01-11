В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (114)

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины открыли огонь из БМП-1 по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 14:10 10 января зафиксирован обстрел из БМП-1 (25 выстрелов) — с направления Рассадки по позициям Народной милиции в районе Нижнее Лозовое", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства, это был единственный обстрел со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

В свою очередь, украинские силовики заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 49 раз открывали огонь по их позициям.

"За минувшие сутки произошло 49 обстрелов. Двое военных ранены, один травмирован. Один военный погиб", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Талаковку, Водяное, Марьинку, Гнутово, Широкино, Павлополь, Новотроицк и поселок Тарамчук из минометов, гранатометов различных калибров, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты.

На донецком направлении, по утверждению украинских силовиков, огонь велся из минометов различных калибров и вооружения боевой машины пехоты по позициям в районе Авдеевки, Крутой Балки, Луганского, Зайцево и Верхнеторецкого.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов и противотанковой управляемой ракеты ополченцы обстреляли Новозванивцу, по утверждению украинских силовиков, в Троицком огонь велся из гранатометов.

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