Министр соцполитики Украины выступил против торговой блокады Донбасса

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил против торговой блокады Донбасса и заявил, что все предприятия на неподконтрольной Киеву территории работают в рамках украинского законодательства.

На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий. Все эти предприятия, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, являются госпредприятиями Украины, действуют по ее законам и платят налоги в бюджет Украины. Они поставляют тот уголь, на котором сегодня работают наши тепловые электростанции", — заявил Рева во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, торговая блокада Донбасса может быть связанная с митингами, которые проходили 24 января в Киеве, где автомобилисты требовали принять законопроект, который продлевает срок пребывания в стране нерастаможенных машин с иностранными номерами.

"Была перед этим еще одна блокада в Киеве, когда требовали внести изменения в закон и разрешили пользоваться нерастаможенными машинами, платя символические таможенные пошлины. Если вы просмотрите фамилии депутатов на обоих блокадах, то увидите совпадение. И когда идет дискуссия по этому закону сегодня, то моя гипотеза — что это тоже один из вариантов давления с целью добиться принятия того закона, который бы позволил ввозить контрабандный товар на нашу территорию, или создать льготные условия для ввоза автомобилей на нашу территорию", — сказла Рева.