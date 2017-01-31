Лукашевич: Киев в Авдеевке последовательно захватывает новые территории

ВЕНА, 31 янв — РИА Новости. Киев в районе Авдеевки последовательно реализует стратегию захвата новых территорий в Донбассе, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Стратегия Киева по постепенному захвату, метр за метром так называемой "серой зоны" на линии соприкосновения и передовых позиций ополченцев Донецка реализуется, как видим, последовательно", — заявил он во вторник в ходе специального заседания постоянного совета организации по ситуации в Донбассе.

Лукашевич отметил, что это полностью соответствует заявлениям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, призвавшего готовиться к захвату границы в 2017 году.

Ранее Аваков заявил, что украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году. По его словам, после разработки плана и установления задачи Государственная пограничная служба и другие госучреждения в течение двух недель призваны обеспечить контроль над государственной границей.

"Это соответствует и позиции Президента Украины Петра Порошенко, заявившего 22 января сего года о неготовности выполнять политические пункты Минских договоренностей пока не установится перемирие – то есть, пока он сам не отдаст приказ прекратить стрелять. Наконец, это подтверждают и недавние переговоры в рамках Контактной группы, где Киев не скрывает цели выйти, как минимум, на линию от 19 сентября 2014 года. А по возможности захватить и населенные пункты за этой линией, как это уже произошло с Широкино и Марьинкой", — заявил Лукашевич.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая —Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

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