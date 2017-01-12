Олланд не утратил энтузиазма в вопросе реализации минских соглашений

ПАРИЖ, 12 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не утратил энтузиазма в вопросе реализации минских соглашений, отметив, что она задерживается.
"Реализация минских соглашений задерживается, и на каждой встрече в "нормандском формате" или в ходе телефонных переговоров мы с канцлером Германии Ангелой Меркель призываем добиться их выполнения всеми сторонами. Мы не утратили энтузиазма по этому вопросу", — заявил Олланд в четверг, выступая перед дипкорпусом.
Он вновь подчеркнул, что антироссийские санкции могут быть сняты лишь после того, как минские соглашения будут воплощены в жизнь.
В то же время он отметил, что благодаря лишь одному диалогу проблемы зачастую не решаются, в определенных ситуациях дипломатия должна действовать решительно. Этим он объяснил введение санкций против РФ и отказ от передачи заказанных Россией вертолетоносцев типа "Мистраль".
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро был заключен между французской DCNS/STX и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль "Владивосток" в ноябре прошлого года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России этого так и не произошло. В начале августа Москва и Париж приняли решение о прекращении действия контракта по "Мистралям".
Российская сторона заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.