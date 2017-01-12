Олланд не утратил энтузиазма в вопросе реализации минских соглашений

ПАРИЖ, 12 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не утратил энтузиазма в вопросе реализации минских соглашений, отметив, что она задерживается.

"Реализация минских соглашений задерживается, и на каждой встрече в "нормандском формате" или в ходе телефонных переговоров мы с канцлером Германии Ангелой Меркель призываем добиться их выполнения всеми сторонами. Мы не утратили энтузиазма по этому вопросу", — заявил Олланд в четверг, выступая перед дипкорпусом.

Он вновь подчеркнул, что антироссийские санкции могут быть сняты лишь после того, как минские соглашения будут воплощены в жизнь.

"Я много раз встречался с (президентом РФ) Владимиром Путиным, чтобы обсудить весь спектр международных проблем. Я никогда не думал, что без России можно добиться разрешения этих кризисов. В частности, вместе нам удалось добиться урегулирования ситуации с Ираном", — сказал президент Франции.

В то же время он отметил, что благодаря лишь одному диалогу проблемы зачастую не решаются, в определенных ситуациях дипломатия должна действовать решительно. Этим он объяснил введение санкций против РФ и отказ от передачи заказанных Россией вертолетоносцев типа "Мистраль".

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро был заключен между французской DCNS/STX и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль "Владивосток" в ноябре прошлого года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России этого так и не произошло. В начале августа Москва и Париж приняли решение о прекращении действия контракта по "Мистралям".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России из-за ситуации на востоке Украины еще на шесть месяцев до середины 2017 года.

Российская сторона заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.