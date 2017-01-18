Первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Хуг 20 января прибудет в Донецк

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прибудет в Донецк 20 января, сообщил журналистам представитель пресс-службы СММ.

"Хуг прибудет в Донецк 20 января. По предварительному плану, он пробудет в Донецке несколько дней", — сообщил представитель СММ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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