В ДНР сообщают, что силовики продолжают усиливать позиции бронетехникой

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (66)

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает нахождение танков и другой военной техники украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, отмечается местонахождение в районе населенных пунктов Победа — 12 единиц военной техники; Марьинка — до танкового взвода", — сказал он.