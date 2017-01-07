В ДНР заявили, что предотвратили диверсию украинских силовиков в Донецке

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) предотвратили диверсию, организованную в Донецке украинскими силовиками, взрывные устройства, установленные диверсантами вблизи расположения частей ДНР, могли навредить мирным жителям, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня в 07.30 утра в Донецке, вблизи расположения одного из подразделений ДНР, в ходе патрулирования были обнаружены две мины ОЗМ-72, установленных в 40-50 см от забора казармы. Подрыв этих мин мог привести к жертвам и среди мирных жителей, оказавшихся вблизи указанного места. Украинских террористов не останавливает даже празднование Рождества Христова", — сказал он.