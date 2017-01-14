На юге ДНР жилой дом сгорел после обстрела силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (159)

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Жилой дом сгорел в село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной в результате обстрела в субботу утром, сообщили РИА Новости в администрации Новоазовского района ДНР.

"Утром в начале седьмого был обстрел. В Коминтерново в результате прямого попадания загорелся дом по улице Ахматовой, он сгорел полностью", — сказали в администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет.