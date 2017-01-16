Контактная группа приветствует восстановление водоснабжения ЛНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приветствует возобновление поставок воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Ранее Киев прекратил поставки воды в неподконтрольные районы Луганской области. В министерстве по делам оккупированных территорий пояснили, что накопились большие долги за воду со стороны ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, а полпред ЛНР в минской контактной крупе Владислав Дейнего заявил, что Киев прекратил поставки воды в республику с Петровского водозабора. В начале января поставки воды были возобновлены.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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