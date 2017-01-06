ОБСЕ отказалась при СМИ объяснять мониторинг нейтральной зоны в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 янв – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на встрече с представителями Специального центра по контролю и координации (СЦКК) и Народной милиции Луганской народной республики в Луганске отказались в присутствии прессы объяснять, зачем наблюдатели миссии проводят мониторинг нейтральных территорий на линии соприкосновения в Донбассе, заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Ранее наблюдатели ОБСЕ провели мониторинг на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов в нейтральной зоне в районе участка планируемого разведения сил и средств близ КПП "Станица Луганская". Дейнего заявил, что не видит смысла в действиях ОБСЕ в этом районе, так как там отсутствуют как мирное население, так и военные.

"У нас возник достаточно серьезный вопрос, когда мы ходили на Станицу Луганскую, рассматривали тропинки на дачных участках, обследовали… Возник вопрос — в чем цель этого мероприятия и какой результат мы хотим получить… Свое понимание ситуации я изложил прессе. Но, к сожалению, получить от ОБСЕ публичный ответ на вопрос, какие результаты этого выхода, я не могу, поскольку представители ОБСЕ в Луганске отказываются выполнять пункт полной прозрачности действия миссии на территории Украины", — сказал Дейнего.

Представители миссии на встрече пояснили, что не уполномочены давать ответ на этот вопрос в присутствии представителей СМИ.

"Мы всегда готовы обсуждать с вами вопросы, касающиеся нашей работы в этом регионе, но должен вам сказать, что мы не ожидали встречу в таком формате с присутствием средств массовой информации. Никто из присутствующих не уполномочен делать заявления для СМИ", — заявил помощник начальника команды СММ ОБСЕ в Луганской области Андре Лорш.