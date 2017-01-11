ОБСЕ сообщает об увеличении числа нарушений режима тишины в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе и обнаружила артиллерийские позиции украинских силовиков в районе населенного пункта Светлодарск неподалеку от Дебальцево, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы миссии.

"В период с вечера 8 до вечера 9 января СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая более 500 взрывов, по сравнению с периодом с вечера 7 января до вечера 8 января, когда было зафиксировано 169 взрывов. Большинство этих нарушений было отмечено в районах Светлодарска, Дебальцево, а также треугольника Авдеевка-Есиноватая-донецкий аэропорт", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наблюдатели зафиксировали артиллерийские позиции на подконтрольной Киеву территории.

"Возле подконтрольного правительству села Видродження, в 66 километрах от Донецка, СММ зафиксировала позиции, по оценке, соответствующие позициям артиллерии, из которой были произведены выстрелы, зафиксированные 8 января в 8-10 километрах к северо-востоку от Светлодарска. Члены патруля миссии зафиксировали свежие следы, по оценке, шести самоходных гаубиц "Гвоздика" калибром 122 миллиметров, которые вели к шести артиллерийским позициям, где наблюдатели обнаружили около пяти пустых ящиков от 122-миллиметровых боеприпасов и две пустые стреляные гильзы", — сообщили в СММ.

Кроме того, наблюдатели отметили на месте потушенные, но еще теплые костры и бутылки с водой, которая, несмотря на минусовую температуру, не была замерзшей. Местный житель сообщил, что с этого места велся артиллерийский огонь вечером 8 января.

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