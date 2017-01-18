СБ Украины подтвердила запрос ДНР о выдаче экс-сотрудников "Беркут"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила запрос самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на передачу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которых судят на Украине по обвинению в гибели людей во время массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года, сообщает информагентство "Украинские новости".
"Их тоже запрашивают (на выдачу). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", — цитирует издание советника главы СБУ Юрия Тандита.
По данным издания, Тандит отказался сообщить, сколько именно экс-беркутовцев запрашивает противоположная сторона – три или пять.