СБ Украины подтвердила запрос ДНР о выдаче экс-сотрудников "Беркут"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила запрос самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на передачу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которых судят на Украине по обвинению в гибели людей во время массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года, сообщает информагентство "Украинские новости".

На рассмотрении Святошинского районного суда Киева находится уголовное производство в отношении пяти бывших сотрудников "Беркута", которых обвиняют в 48 убийствах во время "евромайдана". Ранее имена троих из них попали в списки лиц, опубликованные депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента, освобождения которых, по ее утверждению, требуют ополченцы.

"Их тоже запрашивают (на выдачу). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", — цитирует издание советника главы СБУ Юрия Тандита.

По данным издания, Тандит отказался сообщить, сколько именно экс-беркутовцев запрашивает противоположная сторона – три или пять.