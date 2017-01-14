Киев соблюдал объявленное в праздники перемирие два дня, заявил Захарченко

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что режим прекращения огня в Донбассе, объявленный с 24 декабря, украинские силовики соблюдали два дня.

"Я всегда критически отношусь к любым объявлениям о перемирие, потому что Украина их никогда не соблюдает. Два дня потерпели и снова начались обстрелы. Можно было договориться тогда о прекращении огня в новогоднюю и рождественскую ночь", — сказал журналистам в субботу Захарченко.