Силовики укрепляют позиции на дебальцевском направлении, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют занятые ранее позиции в нейтральной зоне на дебальцевском направлении, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Военнослужащие 54-й бригады, преступно занявшие населенный пункт Новолуганское (нейтральная зона — ред.), осуществляют инженерное оборудование позиций для размещения тяжелого вооружения", — сказал Марочко.
По словам спикера, в указанный район также идет переброска личного состава, танков и артиллерии украинских силовиков.
"Мы в очередной раз обращаемся к представителям СММ (Специальная мониторинговая миссия — ред.) ОБСЕ с требованием оказать воздействие на политическое руководство Украины, чьи преступные меркантильные интересы противоречат здравому смыслу и договоренностями об урегулировании конфликта", — добавил представитель оборонного ведомства республики.