Силовики укрепляют позиции на дебальцевском направлении, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (27)

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют занятые ранее позиции в нейтральной зоне на дебальцевском направлении, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее руководитель пресс-центра штаба военной операции силовиков Украины в Донбассе Леонид Матюхин заявил, что украинские силовики установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, расположенном в районе Светлодарской дуги. В пресс-службе Народной милиции уточнили, что украинские силовики разместили свои позиции в нейтральной зоне.

"Военнослужащие 54-й бригады, преступно занявшие населенный пункт Новолуганское (нейтральная зона — ред.), осуществляют инженерное оборудование позиций для размещения тяжелого вооружения", — сказал Марочко.

По словам спикера, в указанный район также идет переброска личного состава, танков и артиллерии украинских силовиков.

"Мы в очередной раз обращаемся к представителям СММ (Специальная мониторинговая миссия — ред.) ОБСЕ с требованием оказать воздействие на политическое руководство Украины, чьи преступные меркантильные интересы противоречат здравому смыслу и договоренностями об урегулировании конфликта", — добавил представитель оборонного ведомства республики.