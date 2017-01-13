Силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"За минувшие сутки ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) семь раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, автоматических гранатометов станковых и стрелкового оружия", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Также в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Первомайск из артустановок калибрами 122 и 152 миллиметра. В результате обстрела разрушен гараж.

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