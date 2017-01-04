Глава ОБСЕ рассказал, что должно стать основой для выборов в Донбассе

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в Донбассе, заявил в среду действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц в Мариуполе на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Как отметил председатель ОБСЕ, основой для эффективной работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть прекращение огня в регионе.

"Это также должно стать основой для того, о чем вы уже говорили: для проведения свободных и честных выборов", — цитирует слова Курца информагентство УНИАН.

По его словам, приоритетом является улучшение и облегчение гуманитарного положения местного населения в Донбассе. В частности, Курц заявил, что необходимо делать все для облегчения страданий жителей Донбасса. Также, по его мнению, работу миссии ОБСЕ можно улучшить.