В Новоазовском районе ДНР за 1,5 месяца из-за обстрелов повреждено 34 дома

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Более 30 жилых домов повреждены в Новоазовском районе на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков с декабря минувшего года, сообщил РИА Новости в среду представитель районной администрации.

Министерство обороны ДНР ежедневно заявляет о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков на юге республики. Чаще всего в сводках оборонного ведомства фигурируют населенные пункты Саханка, Коминтерново и Октябрь.

"С декабря 2016 года были повреждены 34 частных жилых дома. В некоторые из них были попадания по несколько раз", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в администрации, семь населенных пунктов Новоазовского района находятся на линии соприкосновения. "В непосредственной близости к линии соприкосновения находятся семь населенных пунктов района, такие как Саханка, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Набережное, Октябрь и Куликово. Массовой миграции среди населения в этих районах не наблюдается", — сообщил собеседник агентства.

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