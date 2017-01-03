В ДНР сообщили о стягивании вооружения силовиками к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила артиллерийские системы и танки украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Новотроицкое в шести километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение одной 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Акация"; Гранитное в полукилометре от линии соприкосновения — отмечено прибытие трех танков; Лебединское в шести километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение трех 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30; Бердянское в пяти километрах от линии соприкосновения — отмечено прибытие трех 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика". Данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ", — сказал он.