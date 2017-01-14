В ЛНР сообщили о гибели жителя Ирмино в результате артобстрела силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (159)

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате артобстрела со стороны украинских силовиков города Ирмино в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее оборонное ведомство ЛНР сообщило о семи обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков, в том числе Ирмино, из арторудий калибра 122 миллиметра.

"В населенном пункте Ирмино по улице Гайдара, 76 (частный жилой дом) в результате попадания снаряда ранен в руку мужчина 1989 года рождения. От полученных ран он скончался в больнице", — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в населенном пункте Калиново снаряд попал в крышу жилого дома.

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