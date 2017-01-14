В ЛНР сообщили о гибели жителя Ирмино в результате артобстрела силовиков

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате артобстрела со стороны украинских силовиков города Ирмино в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В населенном пункте Ирмино по улице Гайдара, 76 (частный жилой дом) в результате попадания снаряда ранен в руку мужчина 1989 года рождения. От полученных ран он скончался в больнице", — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в населенном пункте Калиново снаряд попал в крышу жилого дома.