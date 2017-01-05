Украинские силовики выпустили более 70 мин по территории ДНР за сутки

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 70 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские боевики за прошедшие сутки 427 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 73 мины калибром 82 и 120 миллиметров, а также 133 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он.

Басурин отметил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 12 населенных пунктов республики и окраины Донецка.