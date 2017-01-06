В ЛНР заявляют о снижении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко заявил в пятницу на брифинге, что число обстрелов со стороны украинских силовиков снизилось за прошедшую неделю.
"Ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной, отмечается определенная тенденция к снижению количества обстрелов", — сказал Анащенко.
По его словам, в период с 31 декабря по 6 января украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня.
По данным Народной милиции, по территории республики было выпущено 293 снаряда.
"Народная милиция соблюдает мирные соглашения, достигнутые в Минске", — отметил Анащенко.