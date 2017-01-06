В ЛНР заявляют о снижении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко заявил в пятницу на брифинге, что число обстрелов со стороны украинских силовиков снизилось за прошедшую неделю.

"Ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной, отмечается определенная тенденция к снижению количества обстрелов", — сказал Анащенко.

По его словам, в период с 31 декабря по 6 января украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня.

"Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями вооружений артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметров. Кроме того, при обстреле применялись БМП, СПГ (станковый противотанковый гранатомет), РПГ (ручной противотанковый гранатомет), АГС (автоматический гранатомет станковый), и стрелковое оружие" — добавил представитель оборонного ведомства.

По данным Народной милиции, по территории республики было выпущено 293 снаряда.

"Народная милиция соблюдает мирные соглашения, достигнутые в Минске", — отметил Анащенко.

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