Диверсанты атаковали позиции ДНР и захватили тело погибшего ополченца

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков атаковала позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики и захватила тело погибшего ополченца, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Вчера в ходе провокации, организованной 92 бригадой ВСУ, и попытке захвата диверсионно-разведывательной группой противника пленных из числа военнослужащих ДНР, погиб один боец. Несмотря на принятые меры, его тело было захвачено украинской ДРГ для подтверждения результатов провокационных действий и использования в информационных акциях украинских ппропагандистов", — сказал он.