Минобороны Украины заявило об отсутствии потерь среди силовиков за сутки

© AP Photo/ Vadim Ghirda В Киеве рассказали, когда планируют вернуть контроль над всем Донбассом Украинские силовики в течение минувших суток не понесли потерь в зоне конфликта в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", — сказал он.