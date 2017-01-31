Миссия ОБСЕ обвинила ДНР в помехах при наблюдении в Авдеевке и Ясиноватой

ВЕНА, 31 янв — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине упрекают участников непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в ограничении свободы их передвижения для нормальной работы по контролю и информированию о происходящем в районе Авдеевки и Ясиноватой.

По данным миссии, ее сотрудники в настоящее время не могут проверить приверженность сторон ранее установленным договоренностям.

"Она может сделать это, только если будет иметь неограниченный и безопасный доступ (к территориям). Это не тот случай. Свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена почти 2 тысячи раз в 2016 году, и в настоящее время так называемая "ДНР" отказывается предоставить гарантии безопасности, необходимые для патрулирования в районе Авдеевки — Ясиноватой", — говорится в заявлении миссии в социальной сети Facebook.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.