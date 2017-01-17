Глава ОБСЕ заявил, что быстрого решения конфликта в Донбассе нет

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что нет простого и быстрого решения конфликта в Донбассе, однако нужно постепенно двигаться к миру.

"Нет простого и быстрого решения, но нужно обеспечить мир на востоке Украины и нужно постепенно, шаг за шагом, приближаться к этому", — сказал Курц во вторник после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве.

По его словам, миссию ОБСЕ в Донбассе нужно усиливать, необходимо улучшить доступ наблюдателей в Донбассе. По его словам, организация будет работать над тем, чтобы дать наблюдателям больше возможностей.

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