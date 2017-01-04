ЛНР заявляет о гранатометных и минометных обстрелах со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. ВСУ открыли огонь из минометов и гранатометов по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается, за сутки зафиксировано 3 обстрела по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиновка и Желтое", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства, украинские силовики при обстреле позиций в районе Калиновки использовали минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы (АГС, РПГ), в районе Желтого было использовано стрелковое оружие. Всего по территории республики со стороны ВСУ было выпущено более 20 мин и снарядов за сутки.