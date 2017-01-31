Силовики утверждают, что ополченцы в районе Авдеевки используют "Грады"
20:3031.01.2017
(обновлено: 20:33 31.01.2017)
2688427
КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Штаб военной операции украинских силовиков в Донбассе заявил, что ополченцы использовали запрещенное оружие в районе Авдеевки: "Грады", артиллерию, танки и минометы.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ополченцы в Донбассе применили против гражданского населения и украинских военных РСЗО "Град" и крупнокалиберную артиллерию. В Минобороны ДНР опровергли это заявление.
"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции с 152-миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытном и Верхнеторецком — 120 миллиметровые минометы", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.
В частности, по данным украинских военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на мариупольском, луганском и донецком.
Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе.
Последствия обстрелов в Донецкой области
По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.