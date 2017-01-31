Силовики утверждают, что ополченцы в районе Авдеевки используют "Грады"

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Штаб военной операции украинских силовиков в Донбассе заявил, что ополченцы использовали запрещенное оружие в районе Авдеевки: "Грады", артиллерию, танки и минометы.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ополченцы в Донбассе применили против гражданского населения и украинских военных РСЗО "Град" и крупнокалиберную артиллерию. В Минобороны ДНР опровергли это заявление.

"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции с 152-миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытном и Верхнеторецком — 120 миллиметровые минометы", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

В частности, по данным украинских военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на мариупольском, луганском и донецком.

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе.