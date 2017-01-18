Омбудсмен ДНР обвинила Киев в срыве переговоров по обмену пленными

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров на тему обмена пленными, заявила в среду журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Ранее Морозова сообщала о назначенной на 18 января видеоконференции с участием представителя Киева в гуманитарной подгруппе Виктора Медведчука, на которой планировалось обсуждение обмена пленными до Крещения.

"Учитывая тот факт, что господин Медведчук не может присутствовать на видеоконференции, принимая во внимание тот факт, что (пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы — ред.) Дарка Олифер публично заявила о якобы достигнутой взаимной договоренности о переносе видеоконференции на следующую неделю, что не является истиной, можно сделать вывод, что украинская сторона в очередной раз срывает переговорный процесс в вопросе обмена пленными", — сказала Морозова.