Председатель ОБСЕ и глава МИД Украины проводят переговоры в Киеве

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц проводят переговоры в Киеве, сообщается во вторник в микроблоге Twitter украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Курц приедет в Киев, чтобы обсудить урегулирование ситуации на востоке Украины.

"В МИД Украины начались переговоры Павла Климкина и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца", — говорится в сообщении.

Курц и Климкин 3-4 января посетили Донбасс. Курц тогда заявлял, что не видит альтернативы минским соглашениям. Он также отметил, что будет прилагать усилия для технического обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возможностями проведения круглосуточного наблюдения в Донбассе. По его словам, у СММ ОБСЕ мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной.