Савченко предложила "cдать" Крым, чтобы вернуть Донбасс

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Депутат Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что киевские власти смогут вернуть Донбасс путем "сдачи" Крыма России.

По ее мнению, "сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки" депутаты Рады, от Крыма "на определенное время" придется отказаться.

"Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война", — считает Савченко.

"Оптимальным вариантом" мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически "несамостоятельна".

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. По его итогам 96,77% жителей республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. Власти Украины по-прежнему считают Крым своей территорией, но временно оккупированной. Москва неоднократно заявляла, что референдум на полуострове прошел демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.