ВСУ за четыре дня подали в розыск шесть дезертиров, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. ВС Украины за прошедшие четыре дня подали в розыск шесть украинских солдат, самовольно покинувших места несения службы в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

"Во время празднований в период с 30 декабря по 2 января, объявлены в розыск шесть военнослужащих, самовольно оставивших место несения службы", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, трое солдат были из 54-й бригады, двое из 93-й бригады и один из 14-й бригады ВСУ.