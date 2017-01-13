Украинские силовики выпустили 1,5 тысячи мин и снарядов по ДНР за неделю

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 1,5 тысячи мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Всего за прошедшую неделю противник 4,988 тысячи раз обстрелял территорию ДНР. Огонь велся с применением артиллерии, танков и минометов – 1,5 тысячи раз", — сказал он.
По словам Басурина, украинские силовики за неделю обстреляли 23 населенных пункта ДНР.
Он добавил, что за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 37 мин и снарядов.