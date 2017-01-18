Украина проинформировала НАТО о возможном развитии ситуации в Донбассе

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко сообщил начальникам генштабов стран НАТО о возможных вариантах и сценариях вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, сообщили в среду в ведомстве.

"Мы довели до начальников генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины", — сказал Муженко по результатам заседания военного комитета Украина-НАТО в среду в Брюсселе.

По данным генштаба, о вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам из альянса шла речь и во время двухсторонних встреч Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров. В частности, он встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем военного комитета НАТО генералом Петером Павелом, главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.