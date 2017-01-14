Силовики усиливают позиции на линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики наращивают военный потенциал на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге начальник управления оборонного ведомства ЛНР Олег Анащенко.
По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Валуйское украинские силовики разместили две самоходные артустановки калибром 122 миллиметра САУ "Гвоздика" и один танк. В районе Попасной выявлены две 152-миллиметровые САУ "Акация", в районе Орехово отмечена огневая позиция одной САУ "Гвоздика", в районе Троицкого — оборудованные артиллерийские позиции с двумя 122-миллиметровыми гаубицами Д-30.
По его словам, отсутствие техники ВСУ в местах отвода подтверждает и мониторинговая Миссия ОБСЕ, публикуя в своих ежедневных отчетах факты нарушений украинской стороной минских соглашений.
"Не исключено, что именно из этого вооружения подразделения ВСУ регулярно обстреливают наши позиции", — подчеркнул Анащенко.