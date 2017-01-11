ОБСЕ зафиксировала артиллерию ВСУ вне линий отвода в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (114)

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе артиллерийские системы крупного калибра, размещенные на подконтрольной Киеву территории в нарушение соответствующих линий отвода вооружения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"Вблизи подконтрольного правительству поселка городского типа Желанное, в 36 километрах от Донецка, миссия зафиксировала шесть противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" калибром 100 миллиметров, которые размещены в нарушение соответствующих линий отвода", — сообщил собеседник агентства.

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