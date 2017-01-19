Генпрокуратура ДНР возбудила дело после обстрела пригорода Горловки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (232)

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело после обстрела пригорода Горловки в воскресенье, при котором был ранен ребенок, сообщил РИА Новости в четверг начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Роман Белоус.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что в результате обстрела поселка Доломитное в пригороде Горловки вечером в воскресенье был ранен трехлетний ребенок. Позже в ведомстве уточнили, что также пострадал его брат, у которого психологическая травма.

"По факту обстрела ВСУ (вооруженными силами Украины — ред.) Горловки 15 января возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса республики — "террористический акт" и "ведение агрессивной войны", — заявил Белоус.

По его словам, санкции статей предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

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