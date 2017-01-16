Минобороны ДНР: ВСУ перебросили в Донбасс более 30 РСЗО "Град" и "Ураган"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (185)

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила вблизи линии соприкосновения боевые вертолеты, более 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" украинских силовиков, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) вблизи линии соприкосновения. Так, отмечается местонахождение 20 РСЗО "Град" и десяти РСЗО "Ураган" в районе Владимировки, 12 вертолетов МИ-8 с боевым вооружением, двух РСЗО "Град", пяти танков и до 200 человек личного состава в районе Зеленого Гая", — заявил Басурин.

По его словам, в районе населенного пункта Победа обнаружены три 122-миллиметровых САУ "Гвоздика".