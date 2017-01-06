Силовики стягивают технику к линии соприкосновения, заявляют в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики в течение недели подводили вооружение и технику в ряд населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко.

"Правительство Украины систематически нарушает условия пребывания тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения и использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений вблизи линии соприкосновения с целью проведения провокационных обстрелов территории республики", — сказал Анащенко.

По данным Народной милиции, в населенном пункте Болотенное выявлено две реактивных системы залпового огня "Град", а также портативные устройства для стрельбы реактивными снарядами "Партизан", в населенном пункте Сизое обнаружены два танка, в Валуйском – две самоходные артустановки калибра 122-миллиметра, САУ "Гвоздика" и танк Т-64.

"В Новолуганское, находящееся в "серой зоне", на вновь оборудованные позиции 54 бригады ВСУ (вооруженные силы Украины) прибыли две БМП", — добавил он.

Также, по словам Анащенко, в районе подконтрольной украинским силовикам Раздоловки установлено размещение 14 танков и шести самоходных артустановок калибра 122-миллиметра "Гвоздика", в Новоивановке выявлены три района сосредоточения запрещенного вооружения.

"Отсутствие техники ВСУ в местах отвода подтверждает и мониторинговая миссия ОБСЕ", — отметил начальник управления.

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