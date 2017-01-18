Пушилин: Крым сделал шаги, о которых ДНР и ЛНР пока могут только мечтать

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны заложить предпосылки для полного изменения политической ситуации на Украине, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

По его словам, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года Крым, войдя в состав России, сделал шаги, о которых республикам Донбасса "пока остается только мечтать".

"Если бы (в Донбассе – ред.) ситуация могла разворачиваться таким образом, как в Крыму, это было бы весьма приемлемым вариантом. Но мы смотрим реально на ситуацию, которая складывается в целом на Украине, глазами незашоренными. И сейчас мы должны думать не только о ДНР и ЛНР, но и о миллионах наших граждан, которые находятся практически в оккупации и не могут праздновать праздники, девятое мая, о наших единомышленниках, которые сейчас не могут высказать своей позиции и не могут говорить о героических подвигах предков", – уверен Пушилин.

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