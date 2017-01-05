Силовики подводят танки к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
14:3205.01.2017
(обновлено: 14:40 05.01.2017)
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает прибытие танков и реактивных систем залпового огня украинских силовиков в районы, близкие к линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Отмечается прибытие в Константиновку железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой, в том числе семь единиц танков, шесть РСЗО "Град", шесть 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация", а также шесть 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30. Данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) и миссии ОБСЕ", — сказал он.