В ЛНР сообщают о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (76)

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Калиновка и Логвиново", — заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, силовики вели обстрел с направления населенного пункта Луганское, используя минометы­ калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, автоматический гранатомет станковый и стрелковое оружие.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 51 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

По информации украинских силовиков, огонь велся из минометов, артиллерии, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, танка, также применялся снайперский огонь.