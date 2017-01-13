Власти Дебальцево планируют восстановить электроснабжение в короткий срок

ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы администрации города Дебальцево в Донбассе Александр Рейнгольд заявил, что электроснабжение домов, обесточенных в результате обстрела, планируется восстановить в течение трех-четырех часов.

Ранее в пятницу в администрации города сообщили, что в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков были повреждены линии электропередачи, без света остались около 500 домов.

"Пострадали линии электропередачи в микрорайоне Черемушки, была обесточена котельная, которая питает многоквартирный жилой комплекс. Сейчас порядка 500 домов частного сектора остаются без электроснабжения", — сказал Рейнгольд журналистам.

По его словам, усилиями МЧС был обеспечен подвоз электрогенераторов. По прогнозам городских властей, электроснабжение будет восстановлено в течение трех-четырех часов.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря 2016 года совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево подвергся обстрелу впервые с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.