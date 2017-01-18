В ЛНР заявили о перестрелке между силовиками и полицией

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (213)

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала перестрелку между отрядом украинской полиции и силовиками в населенном пункте Золотое-5 на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил о якобы обстреле 17 января ополченцами оперативной группы полиции, выехавшей на вызов местной жительницы в районе населенного пункта Золотое-5.

"Мы продолжаем фиксировать преступления ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) против мирных граждан Украины. Так, нам стало известно о факте мародерства военнослужащими 24 бригады ВСУ в населенном пункте Золотое-5 (находится под контролем украинских силовиков — ред.)", — сказал Марочко.