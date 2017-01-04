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В мире

На Украине завели дело в связи с назначением Луценко генпрокурором

Тема:
Ситуация на Украине. Январь 2017 (59)
14:4004.01.2017
(обновлено: 14:46 04.01.2017)
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Юрий Луценко (слева) и президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Лазаренко
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором, сообщил в среду бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.

На улицах Киева. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Как сообщил детектив главного подразделения детективов НАБУ Н. Полховская, по моему заявлению о назначении Луценко генпрокурором за взятку возбуждено уголовное дело. Детективам НАБУ я обязательно передам оригинал письма (Александра) Онищенко (депутата Рады — ред.), в котором он признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора. О результатах расследования обязательно проинформирую", — написал Кузьмин на странице в Facebook.

Он также опубликовал копию официального ответа от НАБУ, где указано, что дело открыто по статье "получение взятки".

Ранее депутат Рады Александр Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив.

Протестная акция в Киеве. Архив
© РИА Новости. Стрингер
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Против самого Онищенко ранее было возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину.

Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.

© Ruptly
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