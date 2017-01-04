На Украине завели дело в связи с назначением Луценко генпрокурором

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором, сообщил в среду бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.
"Как сообщил детектив главного подразделения детективов НАБУ Н. Полховская, по моему заявлению о назначении Луценко генпрокурором за взятку возбуждено уголовное дело. Детективам НАБУ я обязательно передам оригинал письма (Александра) Онищенко (депутата Рады — ред.), в котором он признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора. О результатах расследования обязательно проинформирую", — написал Кузьмин на странице в Facebook.
Он также опубликовал копию официального ответа от НАБУ, где указано, что дело открыто по статье "получение взятки".
Ранее депутат Рады Александр Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив.
Против самого Онищенко ранее было возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину.
Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.
Рада вся в шоколаде .За каждое назначение, для депутатов он льется ручьем. Не работа ,а сплошной шоколад. Следователи считают, что он занял должность за взятку, а кто ее получил Рада или кум Порошенко. Ген . прокурор с криминальным прошлым. США и ЕС совсем нюх потеряли., или больше денег не дают.
я думаю эти заявления, как холостой выстрел, нужны только для того что бы потянуть время. идёт следствие дело не простое и длительное, а о результатах будет сообщено своевременно или несколько позже. ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...
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