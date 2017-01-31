Киев заявил о готовности содействовать полному доступу СММ ОБСЕ в Авдеевке
20:5031.01.2017
(обновлено: 20:59 31.01.2017)
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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Киев готов содействовать полному и беспрепятственному доступу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на все территории проведения военной операции в Донбассе, в том числе в Авдеевскую промзону, сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.
"СБ Украины отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и в Авдеевский промзоны", — говорится в заявлении.
Указывается, что сотрудники СБУ работают в районе Авдеевки по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и пособников.
Последствия обстрелов в Донецкой области
По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
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На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
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На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
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на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
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На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.