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Киев заявил о готовности содействовать полному доступу СММ ОБСЕ в Авдеевке

Сюжет:
Обострение ситуации в Авдеевке (73)
20:5031.01.2017
(обновлено: 20:59 31.01.2017)
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Сотрудники правоохранительных органов и военные в Авдеевке, Украина
© Фото: МВС Украины

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Киев готов содействовать полному и беспрепятственному доступу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на все территории проведения военной операции в Донбассе, в том числе в Авдеевскую промзону, сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото: официальный сайт президента Украины
Порошенко обвинил ополченцев в применении тяжелой артиллерии в Донбассе
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

"СБ Украины отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и в Авдеевский промзоны", — говорится в заявлении.

Указывается, что сотрудники СБУ работают в районе Авдеевки по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и пособников.

Последствия обстрелов в Донецкой области
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрел
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшие в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
Перейти в фотобанк
Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.
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