Киев заявил о готовности содействовать полному доступу СММ ОБСЕ в Авдеевке

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Киев готов содействовать полному и беспрепятственному доступу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на все территории проведения военной операции в Донбассе, в том числе в Авдеевскую промзону, сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

"СБ Украины отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и в Авдеевский промзоны", — говорится в заявлении.

Указывается, что сотрудники СБУ работают в районе Авдеевки по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и пособников.