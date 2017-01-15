Украинские силовики выпустили по ДНР более 310 снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 310 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Силы Украины за прошедшие сутки 796 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 94 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 18 танковых снарядов, 204 мины калибром 120 и 82 мм, а также 460 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", — сказал он.

Также Басурин добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 14 населенных пунктов республики и окраины Донецка.