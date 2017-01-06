В Киеве опровергли сообщения о взломе российскими хакерами ПО артиллерии

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Министерство обороны Украины опровергло информацию о якобы взломе российскими хакерами программного обеспечения украинской артиллерии, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
"В связи с появлением в некоторых СМИ сообщений, где говорится, что якобы "80% гаубиц Д-30 вооруженных сил Украины уничтожено благодаря взлому русскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов", командование сухопутных войск ВС Украины сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что части ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВС Украины боеспособные, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению.