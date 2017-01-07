ЛНР сообщает о гибели двух силовиков в районе Попасной

ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Двое военнослужащих ВС Украины погибли, подорвавшись на мине на линии соприкосновения в районе Попасной в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, в результате подрыва на мине, установленной военнослужащими ВСУ, во время боевого дежурства в районе населенного пункта Попасная двое военнослужащих 2-й роты 1-го батальона 24-й бригады погибли, ещё один был тяжело ранен", — заявил Марочко.

По его словам, это не первый случай, когда военнослужащие ВСУ подрываются на своих минах.

"Причиной этому является тот факт, что при проведении ротации командиры сменяемых подразделений не передают карты установленных минных полей командирам прибывших на смену подразделений", — пояснил Марочко.

Он уточнил, что командование бригады приняло решение скрыть данное обстоятельство от своего руководства, выдав погибших за дезертиров.

"На данный момент в 24-й бригаде ВСУ самовольно оставившими часть числятся 240 военнослужащих", — уточнил представитель Народной милиции ЛНР.