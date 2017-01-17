Аваков призвал пограничников быть готовыми к "деоккупации Донбасса"

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии Госпогранслужбы.

По его словам, ключевая задача пограничников в 2017 году — "выйти на международно признанную государственную границу Донбасса".

"Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", — цитирует слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

"Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", — добавил глава МВД.

Аваков также подчеркнул, что "это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом".

Ранее Аваков заявлял, что Киев проведет "деоккупацию" Донбасса в ближайшие два года. При этом президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что у проблемы Донбасса не существует военного решения.

В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.