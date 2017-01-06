Представители ЛНР и ОБСЕ обсудили перспективы улучшения взаимодействия

ЛУГАНСК, 6 янв – РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на встрече с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) по вопросам прекращения огня обсудили перспективы улучшения взаимодействия, заявил после встречи полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Поднималось много вопросов по улучшению взаимодействия с миссией ОБСЕ, которая работает в городе Луганске. В этом направлении намечен целый ряд вопросов, которые необходимо было бы решить, и, я думаю, в ближайшее время поэтапно мы будем приближаться к решению всех этих вопросов, которые сегодня были поставлены", — сообщил Дейнего.

Он подчеркнул важность гуманитарной ситуации в регионе как для ОБСЕ, так и для представителей ЛНР.

"Есть понимание той задачи, над которой мы работаем. В первую очередь, для нас и для той миссии, которая работает в Луганске, во главе угла стоит гуманитарная составляющая, с их стороны — отслеживание и содействие в решении тех проблем, которые есть у нашего населения, с нашей стороны — это прилагать все усилия к тому, чтобы эту ситуацию улучшать, в том числе во взаимодействии с СММ ОБСЕ", — уточнил полпред республики.